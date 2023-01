Doen dit weekend in Amsterdam: IJhallen, gratis ritje met historische tram, Mamma Mia Bingo en meer!

indebuurt.nlHeb jij zin om er even lekker op uit te gaan dit weekend in Amsterdam? Dat komt mooi uit want er staat een bomvol weekend op je te wachten. Zo kun je struinen op de IJhallen, een gratis ritje met de historische tram maken, de nieuwe fietsenstalling bewonderen én nog naar Robbie Williams in Ziggo Dome. Lees snel verder.

Volledig scherm © Beeld: Verzetsmuseum

Familieconcert Groote Museum ARTIS

Waar: ARTIS.

Wanneer: zondag 29 januari,

Wat: Op 29 januari vindt het derde familieconcert plaats in de net gerestaureerde Koningszaal. Na jarenlang niet meer als concertlocatie in gebruik te zijn, klinkt er nu weer muziek in deze zaal met prachtige akoestiek.

IJhallen

Waar: IJhallen, NDSM-werf

Wanneer: 28 en 29 januari, 09.00 tot 16.30 uur

Wat: Het is weer tijd voor de rommelmarkt in de IJhallen. Lekker binnen in de ‘warme’ loods struinen naar vintage parels!

Opening fietsenstalling Centraal Station

Waar: Stationsplein, Amsterdam Centraal

Wanneer: 28 januari, 12.00 tot 16.00 uur

Wat: Na vier jaar is de bouwput voor het Centraal Station eindelijk gedicht. De ondergrondse fietsenstalling is klaar en dat moet gevierd worden. Er zijn rondleidingen en ritjes met een historische tram. Iedereen is welkom om mee te feesten en helemaal gratisssss.

Rondleiding Zorgvlied

Waar: Begraafplaats Zorgvlied, Amsteldijk 273

Wanneer: 29 januari, 14.00 tot 16.00 uur

Wat: Een rondleiding over Zorgvlied geeft een fascinerend beeld van de bekendste begraafplaats van Nederland.

Een vergelijking met Père-Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs, wordt vaak gemaakt. Op Zorgvlied zijn veel bekende personen uit de wereld van kunst, cultuur, literatuur en politiek begraven.De paden en lanen beslaan zo’n 60 kilometer, waarlangs meer dan 17.000 graven liggen.

Tijdens de rondleiding krijg je veel informatie over Zorgvlied als historische en moderne begraafplaats. Je wandelt langs de rijksmonumenten die veel funeraire symboliek uit de negentiende eeuw bevatten. Daarnaast is er aandacht voor graven van bekende overledenen, monumentale bomen en Zorgvlied als moderne begraafplaats. Voor deze rondleiding is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Deelname: 10 euro per persoon. Aanmelden kan hier.

Volledig scherm Beeld: Zorgvlied

Kinderdisco Buurman de With

Waar: Buurman de With, Witte de Withstraat 102

Wanneer: 28 januari van 15.30 tot 18.00 uur

Wat: Disco voor de allerkleinsten. Lekker dansen, gratis entree én gratis limo. Neem je ouders mee want er kan ook gewoon geborreld worden en bestel meteen een van de lekkere pizza’s van de kaart. Die zijn dan weer niet gratis…

Robbie Williams Ziggo Dome

Waar: Ziggo Dome

Wanneer: 28 januari van 20.00 tot 23.00 uur

Wat: Als soloartiest en deel van Take That heeft Robbie Williams er al een succesvolle carrière van 25 jaar opzitten. Met een uitstraling vol charisma treedt hij op met grootse hits als ‘Angels’, ‘Lost’ en ‘Rock DJ’. Dit weekend staat hij in de Ziggo Dome en je snapt er niks van maar er zijn nog kaarten! Je koopt ze hierrrrr.

Mamma Mia Bingo

Waar: Grand Café Restaurant 1eKlas, Stationsplein 15 (Amsterdam CS)

Wanneer: 28 januari, 20.00 tot 22.30 uur

Wat: Dancing Queens, opgelet! Reserveer nú voor de gezelligste MEEZING-BINGO van Nederland en maak kans op een schorre stem + Super (Trouper) prijzen! Boek snel een plekje, want er is een maximaal aantal plaatsen voor deze hilarische zaterdagavond! Reserveren? Mail naar doemee@mokummagazine.nl Het is wel behoorlijk prijzig: 25 euro p.p. en daar zit niets bij.

Volledig scherm Beeld: Grand Cafe Restaurant 1e Klas

