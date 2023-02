Droom jij van een jarendertighuis? 8 x huizen in de Muntel die nu te koop staan

indebuurt.nlKijk jij het liefst naar buiten door een glas-in-loodraam en houd jij van een jarendertigwoning? We zochten acht huizen die nu te koop staan in de Bossche wijk de Muntel. Want hoe fijn is het wonen in deze wijk? Je staat zo in de stad en woont om de hoek van de IJzeren Vrouw. Win-win!

Volledig scherm © foto: Google Streetview

Arnoud van Gelderstraat

Dit huis lijkt recht uit een aflevering van Kopen Zonder Kijken te komen, waar bijna alle deelnemers een grote fan zijn van jarendertigwoningen. Naast de glas-in-loodramen, vind je in het stulpje ook een visgraatvloer en een keuken en badkamer met hippe tegeltjes. Ruimte genoeg in dit huis; er zijn vier slaapkamers. Het huis telt 132 vierkante meter en staat op Funda voor 599.000 euro.

Oude Voetboogstraat

Dit huis van 78 vierkante meter kun je helemaal inrichten zoals jij dat wilt, het huis is namelijk helemaal gestript. Van de vloer tot een likje verf, het is allemaal nodig in dit stulpje met drie slaapkamers. Voor de klussers onder ons is dit een leuk project. Voor 315.000 euro staat de woning op Funda. Er is zelfs een tuintje aanwezig, ook deze heeft wat tender, love & care nodig.

Jan Schöfferlaan

Verhuis jij naar dit appartement? Dan heb jij alle voorzieningen op een steenworpafstand. Je woont boven de slager en voor de supermarkt, bloemist en restaurants hoef je maar enkele meters te lopen. Het huis telt twee slaapkamers en is volledig instapklaar. Deze 57 vierkante meter staat in de online etalage voor 269.000 euro.

Van der Venstraat

Ben jij dol op bloemen? Dan hoef jij zo goed als niets meer aan dit huis te doen. De gang is in zijn volledige lengte versierd met een geel bloemenbehang. Datzelfde printje zie je terug in de slaapkamer. Dat is niet alles; in een andere kamer vind je een printje van bloemen terug. In het stulpje vind je een moderne badkamer met ligbad en er is een tuintje aanwezig. De 67 vierkante meter, waaronder twee slaapkamers, is van jou voor 324.500 euro.

Geldersedam

Deze benedenwoning lijkt recht uit een aflevering van Kopen Zonder Kijken te komen. Hier vind je authentieke details zoals de glas-in-loodschuifdeuren en een leuk tegeltje aan de muur in de keuken. Het huis past helemaal bij de laatste woontrends. De woning telt 314 vierkante meter en heeft drie slaapkamers. Verder is er een terras aanwezig. En de vloer in de woonkamer trekt de aandacht. Dat is eens wat anders. Het huis staat op Funda voor 519.000 euro.

Geldersedam

Verderop in diezelfde straat vind je deze karakteristieke woning met een echte jarendertigvloer. Er is een open haard aanwezig in het stulpje. De huidige bewoners lijken een fan van kleur te zijn. Van een oranje trap naar de eerste verdieping tot een lichtblauwe trap naar de zolder toe. Daarnaast is er een gele lambrisering gespot in de gang. Aan kleuren geen tekort dus. De woning van 111 vierkante meter met drie slaapkamers staat te koop voor 485.000 euro.

Citadellaan

Aan karakter een tekort in dit huis. Glas in lood spot je eigenlijk overal waar je kijkt in deze benedenwoning. De witgeverfde houten vloer is een leuk detail en de keukenvloer met patroontje erin maakt het helemaal af. Je krijgt je eigen urban jungle bij dit huis, zie de foto onder het Fundablokje. De woning van 83 vierkante meter met twee slaapkamers staat op Funda voor 435.000 euro.

Arnoud van Gelderstraat

De kleinste woning uit dit lijstje, met daardoor het kleinste prijsje (235.00 euro). De woning van 37 vierkante meter heeft een hoog plafond en gekleurd glas in de voorruit. In de woonkamer zitten schuifdeuren en daarachter schuilt de slaapkamer. De woonkamer heeft een leuk terrasje, waar je op zomeravonden kunt genieten van het Bossche zonnetje. De keuken heeft een vrolijk blauw kleurtje en ook de badkamer is klein, maar van alle gemakken voorzien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Den Bosch. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!