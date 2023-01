Een overzicht: 9 x dit verandert er in 2023 voor Arnhemmers

indebuurtVoor de één was 2022 een topjaar, de ander is blij dat het nieuwe jaar is aangebroken. Bij welke groep je ook hoort, het is goed om te weten dat in 2023 zowel landelijk als in Arnhem een aantal veranderingen plaatsvinden. Van hogere parkeertarieven tot lagere woonlasten, hier een overzicht.

Nieuwe, betaalbare apartementen

Het inwonersaantal van Arnhem blijft groeien, waardoor meer betaalbare woningen gewenst zijn. Daarom komen er in Gelderland 100.000 nieuwe woningen bij. Zo komen er volgend jaar in Arnhem-Zuid, in de wijk Schuytgraaf om precies te zijn, 52 betaalbare appartementen bij. De woningen zijn energiezuinig en vallen onder sociale huur. De voorwaarden voor een sociale huurwoning in Arnhem lees je hier.

Woonlasten stijgen

Bezit jij een koopwoning in Arnhem? Let dan even op, want je gaat daar vanaf 2023 meer belasting over betalen. Dat besloten de samenwerkende partijen in de gemeenteraad. De onroerendezaakbelasting (OZB) in Arnhem gaat omhoog. Dat is de belasting die je jaarlijks betaalt wanneer je een (vakantie)huis of appartement in Nederland bezit. Hier lees je alles wat je over de verhoging moet weten.

Prijsplafond energierekening

Een hoge energierekening? Daar zit niemand op te wachten. Gelukkig verandert het bedrag (waarschijnlijk) voor veel Arnhemmers, want vanaf 1 januari treedt het prijsplafond in werking. Dat betekent dat er een vast tarief is voor elektriciteit en gas, waardoor torenhoge rekeningen verleden tijd zijn. Maar let op: bij zowel gas als elektriciteit is er een maximum verbruik. Als je daarboven zit, betaal je een hoger tarief. Wil je advies over of hulp bij besparen op je energierekening? Vraag dan een gratis gesprek aan bij een Arnhemse energiecoach.

Parkeren wordt duurder

Ook Arnhem moet eraan geloven; parkeren op straat en in het centrum wordt duurder. Zo betaalde je eerder 0,42 cent per 10 minuten in de parkeergarages Centraal en Rozet. Dit bedrag wordt vanaf 1 januari 0,50 cent. Parkeren op straat wordt ook 50 cent per uur duurder. Alles over de nieuwe tarieven lees je hier.

Omgevingswet

Ga jij verbouwen in 2023? Wil je een bedrijf aan huis starten of die kale plek op de hoek ombouwen tot een speeltuin voor de wijk? De omgevingswet maakt dat in 2023 mogelijk voor Arnhemmers. Via een online centraal loket vraag je jouw plan aan en zie je of het aan de regels voldoet. Waarom is dit anders dan voorheen? De omgevingswet is een verzameling van 26 eerdere wetten, waarmee je snel kunt zien of je plan aan de regels voldoet.

De omgevingswet gaat naar verwachting 1 juli in. Of die datum gehaald wordt, is nog maar de vraag, want de wet is al meerdere keren uitgesteld.

NHG-grens stijgt

Wil je in 2023 een huis kopen in Arnhem? Dan is het goed om te weten dat de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (beter bekend als de NHG-grens) omhoog gaat van 355.000 euro naar 405.000 euro.

Dit betekent de NHG-grens

Wat is de NHG-grens ook alweer? Stel je voor dat je een huis in Sint Marten gekocht hebt en je betaalt netjes elke maand je hypotheek. Helaas verandert je situatie, want je raakt je baan kwijt. De hypotheek is plots te hoog en je krijgt je financiën niet op orde. Je besluit daarom je huis te verkopen, maar helaas krijg je minder voor je huis dan dat je ervoor betaald hebt. De NHG kan dan een restschuld kwijtschelden. Je moet dit wel in je hypotheekvoorwaarden hebben opgenomen. Door de stijging van de NHG-grens kom je alleen in aanmerking voor deze voorwaarden als de prijs van jouw huis maximaal 405.000 euro is.

Minimumloon gaat omhoog

Voor Arnhemmers met een minimuminkomen is er goed nieuws: hun loon gaat omhoog! En wel met 10,15 procent. Dat betekent dat een salaris van 1.756,20 euro bruto naar 1.934,40 euro bruto per maand stijgt. Mooi meegenomen in dure tijden!

En dit wordt duurder…

Over dure tijden gesproken… Helaas voor Arnhemmers verandert het prijskaartje van veel producten in 2023. Dat komt doordat sommige accijnzen verhoogd worden en andere regelingen juist verdwijnen. Een paar van de producten waar je in 2023 meer voor betaalt, zijn:

Benzine en diesel Premie van je zorgverzekering Treintickets Frisdrank Vliegtickets Postzegels

Bespaartips

Omdat veel prijzen nog altijd stijgen en het leven best duur is zette indebuurt Arnhem allerlei handige, lokale bespaartips voor je op een rijtje. Zo lees je waar in de stad je leuke tweedehands kinderkleding shopt, bij welke winkels je overblijvers scoort en waar je het voordeligst kunt tanken.