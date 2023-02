Giuliana is personal trainer in Nijmegen-Centrum: 'Vroeger vond ik sporten afgrijselijk'

indebuurt.nlDe beste personal trainer in de gemeente Nijmegen: zo mag Giuliana van de Ven (29) zichzelf sinds kort noemen. In haar studio in het centrum van Nijmegen geeft ze met liefde coaching- en trainingsessies aan jong en oud. Dat werd beloond met een award. Toch was er niet altijd sprake van een liefde voor sport.

Volledig scherm © Giuliana van de Ven in haar studio Personal Fitness Nederland. Foto: indebuurt Nijmegen.

“Ik was die persoon die vroeger met man en macht onder gym probeerde uit te komen”, vertelt Giuliana. “Ik had darmklachten en overgewicht en ik was niet goed in rennen, trefbal en alle andere sporten die je met gym moest doen. Daardoor vond ik sporten vroeger afgrijselijk.”

Krachttraining ontdekt

Haar mentale gezondheid leidde er ook onder. Daar wilde ze iets aan doen. “Op mijn zeventiende kwam ik in aanraking met krachttraining. Dat is iets wat veel kinderen op jonge leeftijd niet doen; bij gym of de voetbalclub ga je niet aan de gewichten hangen. Ik kwam er toen pas achter dat ik hier wél goed in was!”

Volledig scherm De studio van Giuliana © indebuurt Nijmegen.

Passies combineren

“Krachttraining hielp mij mentaal enorm. Ik voelde me sterker en ging er steeds meer tijd aan besteden. Ondertussen studeerde ik orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Toen ik daarmee klaar was, was het een wens om die twee dingen, het sporten en het zijn van een orthopedagoog, te combineren.”

Zo werd de Nijmeegse personal coach bij franchiseorganisatie Personal Fitness Nederland. In haar studio aan de Van der Brugghenstraat 3, schuin tegenover bar Atelier, geeft ze personal training aan Nijmegenaren die bijvoorbeeld fit willen worden, blessures hebben of last hebben van burn-outklachten.

Knikkerbaan als workout

“De doelgroep hier is breed, iedereen is welkom. De jongste die ik coaching gaf is acht jaar oud en de oudste rond de zeventig. Dat maakt het werk divers. Per klant maak ik een persoonlijk programma en kijk wat ik diegene leuk vindt. Mijn doel is om mensen niet alleen te helpen met hun klachten, maar om ze ook echt even te laten genieten.”

“Ik vroeg het jongetje van acht bijvoorbeeld wat hij het allerleukste vindt om te doen. Knikkeren, was het antwoord. We hebben tijdens onze laatste afspraak van allerlei materialen in de studio een knikkerbaan gemaakt. Hij vond het geweldig.”

Routines doorbreken

Op de vraag of dit haar droombaan is, antwoord Giuliana een volmondige ja. “Ik kan mensen helpen bepaalde routines te doorbreken, waardoor hun dagelijkse leven makkelijker wordt. Eén meisje kwam hier binnen in een rolstoel en ging lopend weg. Dat soort ervaringen blijven me levenslang bij.”

Hard werk loont

Haar liefde en inzet voor het werk blijven niet onopgemerkt. Afgelopen januari won de coach de award voor beste personal trainer in de gemeente Nijmegen, een prijs die werd uitgereikt bij de Dutch Fitness Awards 2022. “Het is de kers op de taart. De award is een publieksprijs, dus het betekent dat mijn klanten me echt waarderen.”

Volledig scherm De award voor beste personal trainer in de gemeente Nijmegen © indebuurt Nijmegen.

