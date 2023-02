Het slotje van Sabrina en Wijnand: 'Hij vult me perfect aan en maakt mijn gedachten af'

indebuurt.nlHet was geen liefde op het eerste gezicht, maar iets wat langzaam groeide tot de relatie die Wijnand en Sabrina nu hebben. Hij wilde geen kinderen, zij had al een zoontje en het stel zat nog in een andere relatie. Toch hangt hun liefdesslotje nu aan ’t Sasje.

Volledig scherm © Foto: indebuurt Amesfoort / Melt Pels

Met liefde waren Wijnand Vossestein (47) en Sabrina Diderich (41) helemaal niet bezig. Ze waren collega’s bij de gemeente in Baarn en konden het goed met elkaar vinden. Maar liefde? Daar hadden de twee het te druk voor. “Het is geleidelijk ontstaan”, vertelt Wijnand.

Sabrina: “We hebben een lange tijd veel samengewerkt. Ik ben leerplichtambtenaar en hij was mijn manager”, vertelt Sabrina. “We ontdekten een gevoel voor elkaar, maar zaten beiden nog in een relatie. Daardoor was er geen ruimte om iets met hun gevoelens te doen. De relaties liepen op hun einde en tegelijkertijd beseften wij dat het ontstane gevoel niet was te stoppen.”

De sleutel tot succes

Op papier past het stel niet zo goed bij elkaar. “Ik wil bijvoorbeeld helemaal geen huisje-boompje-beestje en heb geen kinderwens”, vertelt Wijnand. Onhandig, want Sabrina heeft een al een zoon Maxime van 8 jaar. “Wijnand was in eerste instantie niet mijn type”, vertelt Sabrina. “Maar wat uiteindelijk voor onze klik zorgt, is hoe goed onze persoonlijkheden bij elkaar passen. Ik herken zijn manier van denken. Dingen die ik denk, zegt Wijnand hardop en andersom. Nu zien we dat we best veel op elkaar lijken.” En tussen Wijnand en Maxime lijkt het ook goed te klikken.

Volledig scherm Foto: indebuurt Amersfoort / Melt Pels

Liefde vergrendelen

Vier jaar verder hakt Wijnand de knoop door. “We zijn al heel lang verliefd en wonen al lang samen. We merken beiden dat de liefde blijft opvlammen en alles gaat ons makkelijk af.” Op 3 januari 2023 is Wijnand daarom op zijn knieën gegaan. “Op ’t Sasje, voor ons een speciale brug.”

Het slotje

Daar hangt nu ook een slotje van het stel. “Precies op de plek waar hij me ten huwelijk vroeg”, vertelt Sabrina. “Elke keer als we over de brug lopen, denk ik daar weer aan terug. Dan raak ik het slotje even aan.” Wijnand: “Trouwen doen we met zijn drietjes op het strand van Curaçao. Ik in een korte broek, zij in een trouwjurk. En haar zoon Maxime wordt onze getuige.”

Volledig scherm Foto: Wijnand en Sabrina / Eigen archief

Vrienden en familie

“Het leukste aan ons slotje, is dat onze vrienden en familieleden die over de brug wandelen, deze op de foto zetten”, vertelt Sabrina. “We krijgen regelmatig via Instagram foto’s die onze vrienden van het slotje maakten. En voor Maxime is het aanzoek ook tastbaar geworden. Hij was niet bij het aanzoek, maar kan nu wel naar de brug toe om het slotje te bekijken.”

Meedoen met Tot Slot?

Heb jij ergens in Amersfoort een slotje hangen? Dan zijn we zeer benieuwd naar jouw verhaal. Stuur een mailtje met je gegevens en je verhaal naar Amersfoort@indebuurt.nl onder vermelding van ‘Tot Slot’. Dan nemen wij contact met je op.

Tot slot

Wie over ’t Sasje wandelt, zal vast de honderden liefdesslotjes niet ontgaan zijn. Stelletjes hangen hier een slotje om hun liefde te verzegelen. In deze nieuwe rubriek duiken we in de verhalen achter die slotjes. Wie zijn die stelletjes en wat is het verhaal achter het slot?

