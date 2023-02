Hier wil je zoenen en meer niet-standaard tips voor deze Valentijnsdag in Amsterdam

indebuurt.nlAls wij van indebuurt.nl/amsterdam zien in onze systemen dat mensen druk aan het zoeken zijn naar parfumeries , bloemisten en spa’s in Amsterdam, dan weet je: het is Valentijnsdag en er zijn mensen die inspiratie nodig hebben. Nou zijn wij de beroerdste niet, dus komt-ie. Niet-standaard inspiratie voor deze dag van de liefde.

Volledig scherm © Foto: indebuurt

Bijltje erbij neer

Het bijltje erbij neergooien? Nee joh niet doen! Gewoon bijltje in de muur gooien. Kan in onze stad, met je date even lekker potje bijlwerpen. In Sloterdijk zit The AXe Effect. Frustraties eruit, bijl in de muur en helemaal senang weer naar huis. Andere bijzondere date-tips in Amsterdam vind je hier.

Zoenen!

Potje smoochen met je lover. Dat kán feitelijk overal, maar er zijn plekken die nét even wat geschikter zijn. En dan bedoelen we niet (per se) de donkere steegjes in de stad, maar meer: hier zoenen = voor eeuwig samenblijven. Juist, de magere brug natuurlijk. Inspiratie nodig en meer lezen over het hoe en waarom hiervan:

Oké, oké

Vooruit, misschien wil je je liefde, vader, moeder, zus, anders wel écht in het zonnetje zetten. We hebben ook nog serieuzere tips voor je, zoals waar in Amsterdam je mooie bloemen koopt of chocolade, waar je leuke dates kunt hebben, lekker kunt eten of zelfs waar je een bijzondere overnachting kunt doen in de stad. Kijk maar:

