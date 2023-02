Hotspot-alert! Bij deze zaak in De Hoven haal je Aziatische lekkernijen én Koreaanse skincare

indebuurt.nlVan Samyang noedels tot Aziatische gezichts cremetjes: bij Ori Mart hebben ze het allemaal. In de winkel verkopen ze Chinese, Japanse en Koreaanse producten. We brachten een uitgebreid bezoek en nemen je mee in de winkel.

Ori Mart is sinds begin dit jaar open en zit naast Klein Seinpost, bij de ingang recht tegenover de Albert Heijn XL. De prijzen vallen mee, sommige producten zoals sojasaus kun je volgens de medewerkers zelfs goedkoper krijgen dan bij de supermarkt.

Zelf je noedels klaarmaken

Wat gelijk opvalt is dat je in deze winkel zelf je noedels kan klaarmaken. Het werkt simpel: je zoekt noedels uit, rekent deze af en gaat naar het waterstation. Hier maak je vervolgens je eten klaar en kun je rustig zitten om het op te eten. Let wel even op, dit kan alleen met soepnoedels. Er is namelijk geen dispenser waar je je water in leeg kunt gooien.

Foto: indebuurt Delft

Koreaanse gezichtsproducten

Naast lekkere noedels kun je in de winkel ook Koreaanse gezichtsproducten halen. Deze producten beloven je een glazed skin, wat helemaal hip is in Zuid-Korea. Maskers, dag- en nachtcrème, serums en meer. Je kunt helemaal los gaan! Leuk feitje voor de echte kenners kenners onder ons: ze hebben merken zoals Some By Mi, Neogen en Skinmiso.

TikTok

Aziatische snacks zijn helemaal trending op TikTok. Maar je hoeft niet meer ver te reizen of online te bestellen om mee te doen met de hype. Van drankjes tot chips en koekjes. De keuze is reuze. Ideaal voor jouw TikTok content. Stuur je ons je creaties op?

Foto: indebuurt Delft

Boodschappen en

Natuurlijk kun je naast alle snacks en drankjes ook gewoon je boodschappen doen. De koeling zit vol met bevroren eten zoals gyoza’s, dumplings en vis. Maar je kunt er ook kimchi en kruiden halen. Zie je door de bomen het bos niet meer? De medewerkers helpen je graag met al je vragen. Zo kun je, ook met weinig kennis, in no time een Aziatische maaltijd op tafel zetten.

