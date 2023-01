Jannie (55) heeft heimwee naar Deventer: 'Na een half jaar wist ik het zeker: ik wil terug'

Volledig scherm Jannie gaat met gierende banden terug naar Deventer. © Eigen foto.

Ze werd geboren op de Zandweerd en groeide er op. Ze trouwde in het stadhuis van Deventer, kreeg haar twee kinderen in deze stad en ook haar scheiding speelde zich er af. Deventer betekent veel voor Jannie. Zoveel, dat ze altijd heeft gezegd er nooit weg te gaan.

Kans geven

Toch woont ze nu in Borne. “Enkele jaren na de scheiding stond ik wel weer open voor een relatie. Tweeënhalf jaar geleden ontmoette ik mijn huidige vriend en hij woont in Borne. Hoewel ik altijd had gezegd dat ik Deventer nooit zou verlaten, besloot ik het toch een kans te geven.” En dus verhuisde ze zo’n anderhalf jaar geleden voor de liefde naar Borne.

Voor gek verklaard

“Mijn omgeving verklaarde me toen al voor gek. Ze waren verdrietig en boos. Zelf was ik van plan om gewoon in het diepe te springen en te zien hoe het uit zou pakken.” Jannie woont op een mooie plek in haar nieuwe woonplaats. “Een mooi huis aan de rand van het dorp, een bos, weilanden en een beek in de buurt. Mooie wandelpaden. Ik deed echt mijn best om me er thuis te voelen.”

Quote Als ik richting Deventer rijd, kan ik wel huilen

Al kreeg ze al na een half jaar de eerste tekenen van heimwee naar haar geboortestad. “Ik mis het lopen langs de IJssel, een wandeling door de binnenstad, de festiviteiten in de stad. Eigenlijk alles aan Deventer mis ik. Ik kan er nu zelfs emotioneel van worden.” Dat is ze de laatste tijd vaker. “Als ik via de snelweg naar Deventer rijd, dan kan ik wel huilen. Ik voel me hier direct weer thuis. Ik mis het zelfs om even op de fiets naar de Jumbo te gaan.”

Fysieke klachten

Bij emoties blijft het niet. “Sinds een tijdje heb ik zelfs lichamelijke klachten. Ik slaap slecht, heb hartkloppingen en haaruitval. In het ziekenhuis kunnen ze niets specifieks vinden, maar het lijkt op stress.”

Het is voor Jannie de druppel. “Ik heb de knoop doorgehakt om terug te verhuizen naar Deventer. Helaas kan mijn man niet mee, aangezien hij mantelzorger is voor zijn ouders. Het besluit was dan ook emotioneel. We houden wel een relatie maar dan op afstand.”

Eens een Deventerse …

Al is een woning vinden makkelijker gezegd dan gedaan. “Inmiddels ben ik een jaar bezig met zoeken, maar overal vis ik achter het net. Ik heb geen punten opgebouwd om te huren en kopen is lastig in deze tijd. Het maakt me niet zoveel meer uit wat voor woning het is, als het maar in Deventer is.”

Gelukkig heeft Jannie nog genoeg bekenden in Deventer die haar kunnen helpen. “Mijn kinderen wonen hier nog. Zij waren stiekem erg opgelucht dat ik weer terug wil komen. Mijn zoon woont in Colmschate en heeft een kamer over, hij biedt mij tijdelijk onderdak. Ook werk ik nog steeds in Deventer.” Langzaam krabbelt Jannie weer op en één ding heeft ze geleerd: “Je kunt een persoon uit Deventer halen, maar je haalt Deventer nooit uit de persoon.”