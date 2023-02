Merel stopt met lunchroom Confetti: 'Het is tijd voor iets nieuws'

indebuurt.nlEen bak koffie, lekker stuk taart of lunch; bij Lunchroom Confetti aan de Prinsestraat was je daarvoor sinds 2018 aan het juiste adres. Maar, jammer voor de fans: de populaire zaak sluit de deuren.

Merel Vriethoff (30) begon op 31 augustus 2018 met Lunchroom Confetti, het was haar eerste eigen horecazaak en het werd een succes. Maar nu stopt ze ermee; op 12 februari schenkt ze haar laatste bak cappuccino in.

Eerste eigen zaak

Na de Hotelschool en een opleiding ondernemen in Rotterdam begon Merel haar eerste eigen zaak: Lunchroom Confetti. “Elke maand heb ik gespaard om mijn droom te verwezenlijken. Het was heel spannend, maar Confetti werd gelukkig een succes”, zegt Merel.

Ondanks dat de lunchroom inmiddels jarenlang druk wordt bezocht door een grote groep Hagenaars, gaat Merel toch stoppen. “Het succes is prachtig, maar toch zijn er verschillende redenen om te stoppen. Succes is namelijk ook tijd hebben voor mijn gezin en mijzelf. Ik moet eigenlijk meer aanwezig zijn om het concept te houden zoals het is, maar ik heb een kindje van een jaar, dus die gaat nu voor.”

Missie geslaagd

“Ik wil gewoon een iets rustiger leven”, legt Merel uit. “De missie om een mooie horecazaak neer te zetten is geslaagd, en ik geef mezelf een half jaar om te kijken wat ik nu wil ga doen. En vooral waar ik blij van word, dat is het belangrijkste nu. Ik ben denk ik wel even klaar met horeca.”

Confetti stond online al lang te koop maar Merel wilde zo lang mogelijk doorgaan met haar zaak. “Nu gaat het ineens heel snel. Op 12 februari stoppen we. Het is een zondag en we zijn dan open tot 15:00 uur. Daarna komt er familie en hebben we zo’n twee weken om het pand netjes achter te laten voor de volgende.”

De planten gaan mee

“Veel klanten laten weten het jammer te vinden dat ik stop en Confetti heb verkocht. In principe is het concept ook verkocht, maar er komt straks iets heel anders in dit pand en dat is denk ik wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat iemand anders Confetti zou runnen, want dat zou nooit goed genoeg zijn.”

Wat Merel het meest gaat missen? “Ik ben heel erg trots op de sfeer van Confetti, die is echt uniek. Ik laat straks alles achter. Behalve de planten, die verdelen we onder het personeel, want die zijn hier allemaal opgegroeid.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Den Haag. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!