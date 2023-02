Met nieuwe eigenaar Dinç is Augustus weer in handen van de familie die het lunchcafé begon

Tweede generatie

“Ik heb het inderdaad overgenomen”, vertelt Dinç ‘ik ben de zoon van de oorspronkelijke oprichters van 25 jaar geleden. Dus zijn we ‘een soort van’ het rondje afgegaan. En als tweede generatie, vond ik dat het restaurant ook een nieuwe generatie moet uitstralen. Dus hebben we het restaurant compleet ondersteboven gegooid.”

Lekker knus

Binnen herken je het ‘oude’ Augustus eigenlijk niet meer terug. De zaak is aangekleed in groentinten, roze en bloempatronen. Er is meer ruimte, maar toch gezellig knus. “Ook de kaart is flink veranderd. We hebben twee chefs van Michelin-restaurants in dienst en zijn heel trots op de gerechten op de nieuwe kaart.” Door de inrichting komen veel mensen nu ook lekker langs voor een wijntje”