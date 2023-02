Mick en Laila kochten een nieuwbouwhuis: 'Precies op het juiste tijdstip verzonden we het inschrijfformulier'

Volledig scherm © Mick, Laila en Luca. Foto: indebuurt Zoetermeer

Met een slimme zet en een beetje geluk waren ze een van de gelukkigen die in aanmerking kwam voor een bouwnummer. Met drie klokken op het bureau van Laila konden ze op exact het juiste tijdstip hun inschrijfformulier digitaal versturen.

Lees het artikel verder onder de foto –>

Volledig scherm Laila en Luca met hun toekomstige huis in de verte © indebuurt Zoetermeer

Mick en Laila wonen in een maisonnette in Seghwaert, samen met baby Luca. “We waren op zoek naar een groter huis door de komst van de kleine, en omdat we allebei vaak thuiswerken.” Ze zagen de eerste fase met nieuwbouwwoningen in Palenstein in de verkoop gaan. Maar ze besloten het toch niet te doen en te blijven in hun huidige huis. Totdat ze bouwfase 2 van project ‘Tuyn van Palensteyn’ voorbij zagen komen.

Een gezin, dus een groter huis

Ze zagen de mooie eengezinswoningen van het bouwproject en raakten enthousiast van het idee een gloednieuw huis te hebben. “Het is echt van jezelf, je kunt het inrichten zoals je zelf wilt en alles is nieuw”, zegt Mick. “In ons huidige huis zijn we met zijn tweeën gestart. Nu we Luca hebben, is een groter huis wel veel handiger.” Het stel schreef zich in als geïnteresseerden en werd uitgenodigd een online inschrijfformulier in te sturen. Maar dat klinkt eenvoudiger dan dat het was.

Lees het artikel verder onder de Instagram-post –>

View this post on Instagram A post shared by Tuyn van Palensteyn | 44 🪴 (@eigenhuisentuyn) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het inschrijfformulier kon namelijk vanaf 09.00 uur ingestuurd worden. Was je tien seconden eerder? Dan verviel je kans en werd je uitgesloten van deelname. Een minuutje later? Dan waren Laila en Mick waarschijnlijk al te laat. “Ik had drie klokken om mij heen gezet om precies op tijd het formulier in te sturen”, vertelt Laila. “Van tevoren had ik geoefend door mijzelf een proefmail te sturen. Exact om 09.00 uur drukten we samen op de enterknop.”

Huis met tuin op het westen

En het werkte: Mick en Laila werden de derde op de lijst van inschrijvingen. “Onze eerste keuze was een woning met de tuin op het westen en dat is het ook geworden”, zegt Laila met een glimlach. In de zomer van 2021 kocht het stel hun droomhuis.

Tien maanden geleden moesten Laila en Mick al hun definitieve keuze voor de badkamertegels doorgeven. “Dat is wel gek om te doen. Ik was net bevallen van Luca en op dat moment kon ik mij niet concentreren op het huis. We hebben maar gewoon wat gekozen.” De badkamer wordt dus wel meegenomen in de bouw maar de keuken laten ze plaatsen door de Bouwhof.

Nieuwe buren ontmoeten

Elke week wandelen of fietsen Mick en Laila samen met Luca naar de bouwlocatie om te zien hoe de bouw vordert. Maar ook om nieuwe buren te ontmoeten: “Tijdens onze bezoekjes komen we mensen tegen die bij ons in de straat komen wonen. Maar we spreken ook bestaande bewoners die blij zijn dat er nieuwe huizen komen”, zegt Laila. In het tweede kwartaal van 2023 hoopt het stel de sleutel van hun nieuwe stekkie te krijgen.

Vind je het leuk om het nieuwbouwavontuur van Laila, Mick en Luca te volgen? Laila heeft een Instagram pagina aangemaakt waar ze foto’s deelt van de bouwlocatie, hun nieuwe huis en allerlei wooninspiratie. “Ik heb het openbaar gezet”, legt Laila uit. “Voor iedereen die het leuk vindt!”

View this post on Instagram A post shared by Tuyn van Palensteyn | 44 🪴 (@eigenhuisentuyn) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!