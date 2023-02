Mooi weer, evenementen en meer: 6 x waarom we zin hebben in de lente

indebuurt.nlDe dagen worden langer en de zon heeft zich al een aantal keer laten zien. Het voorjaar komt steeds dichterbij! Hier lees je [noem aantal] redenen waarom we uitkijken naar de lente in Zoetermeer.

Eerste terrasdag

Zodra de zon aan de hemel staat en goed zichtbaar is, wordt op het terras zitten in Zoetermeer extra lekker. Natuurlijk kun je nu ook buiten zitten onder de heater, maar er gaat niets boven een biertje drinken in het zonlicht. Dit kan bijvoorbeeld op het terras bij de Noord Aa of op een terras op het Stadhuisplein, als net de zon tevoorschijn komt.

Jonge dieren

Niets wijst meer op de lente dan de komst van jonge dieren. Zie je de lammetjes al rondhuppelen bij een van de stadsboerderijen en de geitjes rennen bij Boerderij ’t Geertje? Hopelijk zijn er binnenkort weer jonge dieren: wij kunnen althans niet wachten.

IJssalons gaan weer open

Wat gaat er boven een lekker ijsje? De meeste ijssalons in Zoetermeer zijn nog steeds open, of hebben de deuren weer geopend. Zuliani’s in de Dorpsstraat blijft nog even dicht tot het ijsseizoen weer echt van start is gegaan.

Lente-outfits

De komst van een nieuw seizoen vraagt om nieuwe outfits. Bij de meeste Zoetermeerse kleding– en schoenenwinkels kun je je slag al slaan. Wat dacht je van een nieuwe jas of top? Daarnaast kun je op zoek naar een nieuwe zonnebril en hoed. De zwarte outfits kunnen terug de kast in, laat die lentekleuren maar komen.

Wandelingen door het park

Ja, tuurlijk kun je nu ook door het Wilhelminapark, het Westerpark of het Burmeester Hoekstrapark wandelen, maar die wandeling wordt extra leuk als het groen is. In de lente verschijnen veel bloemen en oogt het Buytenpark nog net wat mooier.

Picknicken in het park

Als de zon schijnt is het ook fijn om te picknicken in het park. Bij Zoetermeerse delicatessenwinkels haal je lekkere hapjes voor een goedgevulde picknickmand of voor op jouw eigen terras thuis. Genieten!

Leuke evenementen

De lente betekent ook de start van het festivalseizoen. Een van de eerste evenementen die op de planning staan in de lente is Koningsdag, het Bevrijdingsfestival en andere leuke uitjes. Daarnaast kunnen Zoetermeerders ook uitkijken naar zomerfestivals (zie hieronder). Zin in!

