Mysterie opgelost: dit is er gebeurd met het ooievaarsnest in het Heilige Land

indebuurt.nlOp meerdere plekken in Delft nestelen Ooievaars. Een van deze nesten zit bovenop de flat aan de van Lodensteynstraat in het Heilige Land. Maar, indebuurt-lezer Marijke schrijft ons dat ze dit nest sinds kort niet meer ziet. Ze vraagt zich af wat ermee gebeurd is, want de ooievaars zijn er nog wel.

Volledig scherm © Foto: ANP

Ooievaars bouwen hun nest het liefst op hoge plekken zoals schoorstenen of masten. Je mag zo’n nest niet zomaar weghalen, want ooievaars zijn honkvast. Ze leggen hun eieren elk jaar in hetzelfde nest. De meeste ooievaars trekken in het najaar naar het en zuiden en komen in het voorjaar terug, maar sommigen blijven het hele jaar in Nederland.

Verdwenen

De schoorsteen van die Delfgaauwse Weye, een flat op de hoek van de van Lodensteynstraat en de Bieslandsekade, is al jaren de vaste nestelplek van een ooievaarspaar. Tot een paar maanden terug zag je hun nest duidelijk zitten. Op deze foto van google-streetview uit oktober 2022 is het goed te zien, maar nu is het verdwenen. Wij nemen contact op met de eigenaar van de flat woningcorporatie Woonbron om te vragen wat ermee gebeurd is.

Volledig scherm De flat in oktober 2022 © Google streetview

Onderhouden

Woordvoerder Mariska van Woonbron heeft goed nieuws, want het nest zit er nog steeds. Je kunt het van beneden af alleen niet meer zien, omdat Woonbron het heeft laten onderhouden. Omdat de ooievaars elk jaar meer takjes toevoegen wordt het nest steeds groter. Hierdoor hing het gevaarlijk over de rand van de schoorsteen, waardoor er een kans was dat het naar beneden viel.

Woonbron heeft daarom een bedrijf ingehuurd dat het nest vanaf een hoge kraan heeft onderhouden. Zo is het weer veilig voor de mensen die erlangs lopen en voor het ooievaarspaar klaar voor een nieuw broedseizoen.

Heb je ook een Delfts mysterie?

Wij zochten al van alles uit, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe mysteries! Is jouw iets opgevallen of is er iets over Delft dat je altijd al hebt willen weten? Stuur ons je vragen via dit formulier of door te mailen naar Delft@indebuurt.nl. Wie weet staat jouw mysterie straks op indebuurt Delft.

