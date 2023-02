Nieuw in Amsterdam: hier haal je echte Portugese Pastel de Nata

indebuurt.nlWie ooit in Portugal is geweest kent het heerlijke gebakje: Pastel de Nata. Een custardtaartje waar je je vingers bij aflikt. Er is goed nieuws: je hoeft niet meer op regelmatige basis het vliegtuig te pakken om deze lekkernij te eten, je haalt ze gewoon in Amsterdam!

De Pastéis de nata of Pastéis de Belém (letterlijk: pasteitjes uit Belém/pasteitjes van room is een van de bekendste zoetigheden uit de Portugese keuken. Ze zijn te verkrijgen in veel cafés en banketbakkerijen in Portugal, maar het oorspronkelijke recept is geheim.

Dat recept is in handen van de Fábrica dos Pastéis de Belém in Lissabon. De eerste Pastéis de Belém werden al in 1837 verkocht in Belém. De Pastéis de Belém groeiden uit tot een van de populairste lekkernijen van Portugal. Traditiegetrouw worden de Pastéis de Belém warm gegeten met kaneel en poedersuiker en een espresso. Ze zijn te vergelijken met crème brûlée of crema catalana.

Geheim recept

Het recept is dus eigenlijk hartstikke geheim. Maar dat houdt echte koks en banketbakkers natuurlijk niet tegen. Ze gaan al jaren aan de slag met room, eieren en bladerdeeg om het gebakje na te maken. En met succes! José Cruz, geboren in Portugal kreeg de lekkernij met de paplepel ingegoten. Hij brengt met veel liefde al een aantal jaar “de zon van Lissabon naar Nederland”, zoals hij het zelf zegt. In de vorm van een gebakje dus.

Van bezorgen naar eigen shop

José begon met het bezorgen van de heerlijke taartjes. Eerst in Amsterdam, daarna ook in de rest van Nederland. Dat doet hij nog steeds. De taartjes worden gebakken kort voor ze verzonden worden en thuis hoef je de lekkernij alleen nog maar op te warmen. In de vriezer stoppen om langer te bewaren kan ook.

Maar naast de shop heeft Mister Nata nu ook een eigen pek waar je de Pastel de Nata kunt komen eten met een kop koffie erbij. In de van Woustraat. Dan hoef je dus niet meer zelf op te warmen en kun je meteen genieten van een verse en warme lekkernij! Neem er meteen een paar mee voor thuis, win-win!

