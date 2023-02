Nieuw in Delft: bij Paradijs Corner kun je Turkse broodjes voor ontbijt én lunch halen

Verbouwing

De broodjeszaak is nog vol op in verbouwing. Stoelen in een hoekje, tafels die Oktay nog in elkaar aan het zetten is, het is een drukke boel. “Maar toch wil ik Delftenaren uitnodigen om te komen proeven.” Naast broodjes kun je hier ook terecht voor Turkse pizza’s en kapsalons. Volgens hem was er echt behoefte aan een Turkse zaak aan de Paradijspoort. “En die is er nu”, zegt Okta .