Soufiane maakt bonbons met bijzondere smaken: 'De populairste heeft een leuk verhaal'

Arganolie uit Marokko, yuzu uit Japan en vanille uit Madagascar: Soufiane Mourabit (27) verwerkt deze verfijnde smaken van bijzondere komaf in zijn luxe bonbons. Sinds een maand verkoopt hij deze in zijn zaak in Nijmegen. “De smaken bedenk ik op gevoel.”

Soufiane Mourabit in zijn zaak Madaq in Nijmegen. (Foto: indebuurt Nijmegen)

Het oude pand van My Jewellery in de Pauwelstraat werd de afgelopen maanden omgebouwd tot een waar Midden-Oosters chocoladepaleis: midden december opende Soufiane hier Madaq Chocolatier. “De eerste weken gaan bijzonder goed. We hadden geluk dat we net voor de feestdagen de deuren openden. Mensen zijn heel enthousiast”, vertelt hij trots.

Met de paplepel ingegoten

Op de vraag waar zijn passie voor het maken van bonbons vandaan komt, antwoordt Soufiane dat het al vroeg begon: “Hoewel ik ben afgestudeerd als forensisch onderzoeker, wilde ik altijd iets doen met hospitality. Ik leerde van mijn ouders om gastvrij te zijn, dat zit in onze cultuur. Daarnaast houd ik ervan om niche-producten te maken, dus zo kwam ik op het idee voor Madaq.”

Madaq Chocolatier. (Foto: indebuurt Nijmegen)

Alles op gevoel

De winkel is gevuld met kleine, glimmende chocolaatjes met bijzondere smaken: vanille uit Madagaskar, chilipepers, gegrilde kokosnoot, Japanse yuzu. Soufiane vertelt dat het vaak vijftien seconden duurt voordat je alle smaken proeft die in de bonbon zijn verwerkt. “Ik bedenk de smaakcombinaties op gevoel. Dat heb ik geleerd van mijn moeder. Zij weegt tijdens het koken niets af en maakt het eten met natuurlijke ingrediënten. In het Berbers betekent madak smaak, vandaar ook de naam van de chocolaterie.”

Ontmoeting met Robèrt van Beckhoven

De populairste bonbon is er een gemaakt van witte chocolade. “Daar zit een leuk verhaal achter”, vertel Soufiane lachend. “Ik ontmoette ooit Robèrt van Beckhoven, meester in patisserie. Om die titel te krijgen ontwikkelde hij een bijzonder gebakje met de smaken passievrucht, pistache en framboos. Ik wilde voor onze volgende ontmoeting een bonbon maken die hem zou verwonderen. Ik ‘vereerde’ de smaken van zijn speciale gebakje in een bonbon. Dat vond hij zó bijzonder en het is nu onze meest verkochte stukje chocola.”

Madaq Chocolatier. (Foto: indebuurt Nijmegen)

Arganolie in een bonbon

Zelf vindt Soufiane de bonbon met amandel en arganolie het lekkerst. “Mensen kennen arganolie voornamelijk als verzorgingsproduct, maar in Marokko verwerken we het alleen in eten en doen het op brood. Als je tegen mensen in Marokko zegt dat je de olie in je haar smeert, is de kans groot dat ze je raar aankijken.”

Warme choco en zelfgemaakt ijs

De doosjes met de kleine chocolaatjes in negen klassieke smaken zijn niet het enige dat je kan kopen in de zaak. Voor een koffie of warme chocolademelk met wederom bijzondere smaakcombinaties ben je hier ook aan het juiste adres. “In de zomer wisselen we de warme choco in voor zelfgemaakt ijs. Dan maken we voor de winkel een klein terrasje waar iedereen kan genieten van het lekkers.”

Grootse plannen op de plank

Er staan Soufiane nog veel grote gebeurtenissen te wachten aankomend jaar. “We openen binnenkort vier nieuwe zaken, we gaan zelfs over de grens!” Over een tijdje kun je zijn bonbons ook kopen in onder andere Düsseldorf, België en in de Negen Straatjes in Amsterdam.