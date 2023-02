Stewardess Stacy (28) woont op het Franse eiland Réunion: 'De kou mis ik niet'

Even voorstellen

We spreken Stacy per videocall. Zij bevindt zich op dat moment in haar vaste woonplaats Saint-Denis op het Franse eiland Réunion. Dat is de plek waar haar partner Etienne vandaan komt. Zelf komt Stacy uit Zoetermeer. ”Ik ben geboren in het LangeLand ziekenhuis en grotendeels opgegroeid in Oosterheem. Ik ging naar het ONC en daarna volgde ik de opleiding toerisme.” Stacy had altijd al de wens om meer van de wereld te zien, vandaar ook de keuze voor deze opleiding. ”Het leek me altijd al gaaf om op verschillende plekken te wonen.”

Volledig scherm Stacy bij Clooney in Zoetermeer © Privé

Stage in Frankrijk

Dat deze wens ook een romantisch motief zal krijgen, ontdekt Stacy tijdens haar eerste stage in Frankrijk. ”Ik werkte op een camping in Montpellier, in het animatieteam. Dat was heel leuk, we verzonnen elke dag leuke activiteiten voor de kinderen op de camping en deden optredens. De badmeester op de camping had ik al wel eens vaker gezien, maar pas toen we een gezamenlijk feest hadden met het personeel, raakten we echt aan de praat. Daar sloeg de vonk over,” vertelt Stacy lachend. En die vonk raakte niet uitgedoofd, ondanks de lange afstand die het koppel moest overbruggen.

Volledig scherm Stacy met haar vriend Étienne © Privé

Op naar Réunion

In 2014 bezocht Stacy voor het eerst Réunion, het eiland waar Etienne vandaan komt. ”Ik vond het meteen heel gaaf, ik was nog nooit zo ver weg van huis geweest. Qua sfeer lijkt het eiland op Frankrijk, toch is er wel een andere cultuur. Vooral de oudere generatie hier is erg religieus. Als je over het eiland reist, kom je bijvoorbeeld overal tempels tegen.” Wat de taal betreft, stond Stacy ook voor een uitdaging. ”Ik sprak nog lang geen vloeiend Frans, ik had alleen nog mijn taalkennis van de middelbare school. Daarnaast spreekt iedereen hier, behalve Frans, ook nog Creools.”

Ondanks de taalbarrière besloot Stacy zeven jaar geleden om voor Etienne naar het eiland te verhuizen. ”Toen ik hier kwam wonen heb ik Franse lessen genomen aan de universiteit.”

Een vliegende start

Op het eiland heeft Stacy verschillende banen. Ze werkt allereerst in een restaurant, wat toch lastig blijkt vanwege de taal. Daarna geeft ze Engelse les aan schoolgaande kinderen. Haar echte roeping vindt Stacy echter wanneer ze hoort over een nieuwe vliegmaatschappij, die op het eiland wordt opgericht. ”Ik mocht solliciteren als stewardess. Het sollicitatieproces bestond uit verschillende rondes. Daarin werd je kennis van het vak getest, maar ook of je goed kon samenwerken. Verder moest je ook nog een Engelse toets afnemen.” Stacy werd aangenomen en haalde daarna haar officiële diploma als stewardess. Een nieuw avontuur kon beginnen!

Drukke agenda

Inmiddels werkt Stacy al vijf jaar als stewardess en dankzij haar beroep reist ze de hele wereld over. ”Mijn werk is heel wisselend. Ik doe meestal zo’n vier rotaties per maand, dat houdt in dat ik elke week een paar dagen thuis ben en een paar dagen op locatie. Mijn rooster krijg ik een maand van tevoren.” Dat haar werkleven er anders uitziet dan dat van de meeste mensen, realiseert Stacy zich vaak. ”Soms moet ik belangrijke dingen missen, zoals verjaardagen. Dat is helaas niet anders. Als het enigszins lukt, probeer ik het wel zo te plannen dat ik mijn sociale contacten kan onderhouden.”

Volledig scherm Stacy als stewardess © Privé

De wereld rond

Stacy komt vanwege de Franse banden van haar vliegmaatschappij regelmatig naar Europa, vooral naar Parijs. ”Dan spreek ik af met mijn tante die daar woont, of een enkele keer reis ik door naar Nederland.”

Verder geniet Stacy ook erg van alle mooie bijkomstigheden van haar beroep. ”Ik zie zoveel mooie plekken: Tahiti, New York… Eén van mijn favoriete plekken blijft San Francisco. Dat was één van de eerste verre bestemmingen waar ik naartoe vloog, en die plek blijft een magische sfeer houden.”

Familiebanden

Wanneer Stacy op Réunion is, woont ze samen met haar Etienne. Hij werkt als zwemleraar. ”We wonen hier naast mijn schoonouders. Dat is voor Nederlanders gek, maar hier is dat erg gebruikelijk. Mijn schoonouders hadden een stuk land waar nog plek was voor een huis, dus dat hebben we op het erf laten bouwen.” Ook met haar eigen familie heeft Stacy nog goed contact. ”Mijn zus kwam hier al snel op bezoek. Afgelopen mei kwamen ook mijn ouders voor het eerst. Dat heeft even geduurd, omdat mijn moeder vliegangst heeft. Ik vind het heel leuk dat ze toch is gekomen, nu heeft ze eindelijk een goed beeld van mijn woonplek.”

Over of Stacy haar thuisland mist, hoeft ze niet lang te twijfelen. ”Natuurlijk mis ik mijn vrienden en af en toe verlang ik naar een boterham met kaas… Maar verder heb ik het hier vooral erg naar mijn zin. En de Nederlandse koud mis ik helemaal niet,” antwoordt ze eerlijk. Kijk, die Hollandse nuchterheid is ze in elk geval niet verleerd!

Volledig scherm Réunion © Privé

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!