Toen en nu: zo zag de Kortemeestraat er honderd jaar geleden uit

Lang, lang geleden… Er zijn waarschijnlijk weinig Bergenaren die na kunnen vertellen hoe onze stad er honderd jaar geleden uitzag. Gelukkig zijn er nog de foto's van die tijd. Met een stapel foto's onder de arm duiken we de geschiedenis in. Deze keer: de Kortemeestraat.

Volledig scherm © De Kortemeestraat in 1920. Foto: West-Brabants Archief

De Zeeridder, De Klimmende Bock, Amsterdam. Wanneer je door de Kortemeestraat in de binnenstad van Bergen op Zoom loopt, valt één ding meteen op. Heel veel panden hebben een naam. Vaak duidt dit op een oud pand, en dat klopt hier ook. Maar liefst negentien gebouwen hebben een monumentstatus. De straat heeft dus zeker nog iets gemeen met het beeld van honderd jaar geleden.

Kortemeestraat 10

In het rijtje bedrijfspanden en woningen in de Kortemeestraat vind je iets bijzonders. Op een opvallende plek: het pand dat al jarenlang leegstaat. Op nummer 10 vind je namelijk de tweede ingang van de toenmalige muziekwinkel Koster Muziek uit de Fortuinstraat. En juist dit pand is de enige plek in de staat die de naam Rijksmonument draagt.

Wat er zo bijzonder aan dit gebouw is? Als je omhoog kijkt zie je op de gevel resten van zogeheten jaarankers. Deze worden ook wel gevelankers genoemd en werden vroeger gebruikt om de gevels aan de kap van de sporendakconstructie vast te maken.

Volledig scherm De Kortemeestraat in 2022 © indebuurt

Anno 2022

Terug naar de eenentwintigste eeuw. Je ziet nog steeds herkenningspunten van honderd jaar geleden in de straat. Op links is nog steeds de kruising met de Sint-Annastraat. De karakteristieke glazen gevel van het voorste pand is ook hetzelfde gebleven. Al kon je er vroeger terecht voor kleding, nu kun je een bakje koffie doen bij Gewoon bij Sjuul. Ook een lantaarn zoals in 1920 hangt nog rechts in de straat, alleen nu op een andere plek.

Kortom: de volgende keer als je door de Kortemeestraat loopt, is er genoeg oud én nieuw te zien.

