Van wonen in een camper tot klein appartement: 6 x deze Zwollenaren wonen klein, maar fijn

Een bed, een bank en een douche: heb je écht veel meer nodig dan dat? Voor deze Zwollenaren is dit meer dan genoeg. Ze wonen op relatief weinig vierkante meters, maar met slimme oplossingen benutten ze hun ruimte optimaal. Van studentenkamer tot compleet verbouwd appartement: neem een kijkje in hun knusse stulpjes.

Wonen in een camper

Daan en Merel wonen volgens het principe ‘less is more’. Ze zegden hun huurwoning op en bouwden een kale camper om tot eigen stulpje. Compleet ingericht met een luxe keuken, toilet en bed. En op het dak pronken drie zonnepanelen die goed zijn voor 375 watt stroom. “Voordat wij hier aan begonnen, hadden we ook nog nooit iets zelf gebouwd”, zegt Merel.

Studentenkamer van 24 vierkante meter

De 23-jarige Marlou verliet een paar jaar geleden haar ouderlijke huis. Ze stuitte op een studentenkamer in de wijk Assendorp in Zwolle. De kamer is 24 vierkante meter, maar meer ruimte heeft Marlou niet nodig: “Ik heb de ambitie om nog te reizen. Daarom is deze kamer perfect, ik zit nergens aan vast. En het is ruim genoeg voor mij alleen.” Marlou heeft een passie voor kleding en schoenen. Waar ze al die spullen laat? Daar heeft ze wat op gevonden. Het resultaat zie je hieronder.

Een piepjong gezin in een piepklein appartement

Roy (22) en Jane (22) wonen samen met hun pasgeboren baby in een appartement van iets meer dan 30 vierkante meter. Bij gebrek aan ruimte moest er wel een strategische indeling komen. Daar wist het stel wel raad mee. “Eerst plakten we met tape de meubels en grootte van de kamers op de grond af met tape. Daarna is alles gestript en weer opnieuw opgebouwd: muren, leidingen, elektra en isolatie. Dat was een leuke uitdaging.”

Kamer van 2 bij 8 meter

De Zwolse Serra (20) wist van haar ietwat krappe kamer in Assendorp een stijlvol doch functioneel ingericht stulpje te maken. Vooral de hoogslaper is efficiënt . “Mijn huisgenoten zijn onder de indruk”, vertelt ze.

Leven met minder spullen

Hoewel de studentenkamer van Thijmen (22) relatief klein is, is het alles behalve druk en vol. ‘De rust zelve’, zo zou je het kunnen noemen. Thijmen richtte de 14 vierkante meter in met rustige kleuren en slechts een paar meubels. “Ik bedacht heel kritisch wat ik écht nodig had. Nu leef ik met veel minder spullen. Dat creëert rust in je hoofd en ruimte in je leefomgeving.” Groter wonen behoort niet tot Thijmens ambitie. “Nee hoor, ik woon hier heerlijk. Het hoeft niet altijd groter, duurder en mooier.”

Woonboot uit 1909

Wonen aan de stadsgracht in hartje Zwolle is voor veel Zwollenaren een droom. Een droom die voor Janke uitkwam. Ze woont alleen niet aan, maar ín de gracht. Janke toverde een oud schip uit 1909 om tot woonboot. De woning heeft drie slaapkamers, een woonkamer met keuken en twee badkamers met twee toiletten. ‘Klein’ kun je het dus eigenlijk niet noemen, maar wonen op een schip heeft alsnog een hoge ‘knusheid’-factor. Kijk maar:

