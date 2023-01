Vincent van Sneakers op het Liesveld stopt: 'Na 20 jaar ondernemen in Vlaardingen stap ik over naar Rotterdam'

indebuurt.nlVincent de Koning van schoenenwinkel Sneakers stopt ermee. “Na 20 jaar ondernemer in Vlaardingen maakt hij de “pikante” overSTAP naar Rotterdam Centrum!!!!”, kondigde Sneakers Vlaardingen aan via Facebook en Instagram. Vanaf 1 april 2023 kun je niet meer terecht bij de vestiging op het Vlaardingse Liesveld.

Volledig scherm © Foto: indebuurt

Old Skool Vans, Timberland-laarzen of Puma-sneakers: Vincent verkoopt het allemaal. De schoenenwinkel staat bekend om haar assortiment vol sport- en fashionmerken. Tot eind maart is er opheffingsuitverkoop.

‘SPORT 2000 wordt volgende uitdaging’

Toen Vincent ‘zijn Sneakers’ negentien jaar geleden openende op het Liesveld was de populariteit van de sneaker nog maar net in opkomst. Nu is het niet meer weg te denken uit het straat- en modebeeld. Vincent werd een begrip in de stad en vorige maand werd hij zelfs tot Kerstengel van Vlaardingen gekroond.

Aan dit succesverhaal komt nu een eind, meldt de retailer online. “SPORT 2000 in Rotterdam Centrum bij Rob van ‘t Oor wordt de volgende uitdaging. Daar zal Vincent niet alleen een deel van de tijd de winkel bemannen. Hij is ook aangetrokken vanwege zijn ruime ervaring op het inkoopvlak.” Op 31 maart verkoopt hij de laatste paren schoenen bij Sneakers Vlaardingen. De webshop sneakers.nl blijft bestaan en heeft nog een aantal vestigingen, van Alkmaar tot Eindhoven.

Totale leegverkoop

Heb jij nou altijd al de nieuwste Cruyff-, Hub- of New Balance-sneakers willen hebben? Dan is dit je kans om ze met een flinke korting te scoren, want Sneakers Vlaardingen heeft totale leegverkoop. We spotten sneakers van Lacoste, Asics en meer fancy schoeisel met korting tot 70 procent.

