Wonder na zwaar ongeluk: Tynni en Stephan ouders van kerngezond dochtertje

Tynni Habraken en haar vriend Stephan Visser zijn ouders geworden van een dochter. Alles is goed gegaan, zegt de gelukkige vader. En dat mag gerust een klein wonder heten, want zes maanden geleden kreeg Tynni een zwaar ongeluk, waarbij ze een dwarslaesie opliep. Terwijl veel organen kapot waren, bleef het ongeboren kindje in haar buik destijds ongedeerd.

Zondag om iets voor half 6 's middags werd hun dochtertje Daantje geboren in het ziekenhuis in Tilburg. ,,Het gaat supergoed'', weet Stephan te melden. Zowel met Tynni als met Daantje. ,,Tynni heeft echt een soepele bevalling gehad. We genieten onwijs.''

Ruggenprik

Voor de zekerheid was de vaste gynaecoloog van het paar aanwezig en kreeg Tynni een ruggenprik. Het kindje is een weekje te vroeg en is met 2410 gram wat klein. Maar dat heeft niets met het heftige ongeluk in Schijndel te maken, zegt Stephan. Tynni en Daantje blijven waarschijnlijk tot het einde van de dinsdagmiddag in het ziekenhuis en mogen daarna naar huis. Stephan kijkt er naar uit. ,,Dat zal wel heel bijzonder zijn.''

Tynni is tien weken zwanger als ze op de Structuurweg in Schijndel op een kei rijdt. Door de klap schiet haar auto van de weg en knalt ze tegen een boom. Als ze vijf dagen later in het ziekenhuis wakker wordt, schiet er maar één ding door haar hoofd: de baby.

,,Hebben we nog een kindje?", vraagt ze direct aan Stephan. Ze durft het haast niet te hopen. Haar nieren, darmen, lever, longen. Bijna alles in haar is beschadigd. In het ziekenhuis maken ze een echo. Dan ziet ze haar kindje: springlevend beweegt het op het scherm. Het mag bijna een wonder heten.

Aandacht verleggen

Waar de aandacht de laatste maanden uit ging naar herstel en het opsporen van degenen die de keien op de weg hebben gelegd, kunnen Stephan en Tynni nu eindelijk vooruit kijken. Dat ze goed mee om kunnen gaan is wel zeker, bleek uit het interview dat ze eind vorig jaar gaven aan het Brabants Dagblad. Het vergt wel wat aanpassingen: de kinderwagen heeft een handrem in plaats van een voetrem en het stoepje voor het huis is opgehoogd. ,,Alle aangepaste meubeltjes zijn inmiddels klaar. Ook de laatste hand aan het huis is gedaan, dus het is super voor elkaar'', zegt Stephan.



Hoe het met Tynni zelf gaat blijft afwachten. Van haar lichaam onder haar knie voelt ze nog weinig, maar ze kan met een rollator wel een beetje lopen. Nu het kindje uit haar buik is kan het herstel voorspoediger verlopen. Ze kan krachttraining doen, zodat ze straks misschien een ommetje kan maken.



Hoe het met Tynni zelf gaat blijft afwachten. Van haar lichaam onder haar knie voelt ze nog weinig, maar ze kan met een rollator wel een beetje lopen. Nu het kindje uit haar buik is kan het herstel voorspoediger verlopen. Ze kan krachttraining doen, zodat ze straks misschien een ommetje kan maken.

Beter worden