Zien! Deze twee bekende stadsgenoten doen mee aan Het Perfecte Plaatje

Met een simpele smartphone kan iedereen voortaan mooie kiekjes maken. Maar échte fotografie is toch wat lastiger. Dat laten de kandidaten in het nieuwe seizoen van tv-programma Het Perfecte Plaatje Op Reis zien. Twee van de kandidaten komen uit de buurt: Eloise van Oranje uit Den Haag en Jaap Jongbloed uit Scheveningen.

Dit keer gaan de fotografen in spe niet zomaar de straat op om te fotograferen, maar reizen ze af naar Zuid-Afrika. Het is de tweede keer dat de makers naar het buitenland gaan, want in 2022 werden de straten van Argentinië op de gevoelige plaat vastgelegd.

Gravin en presentator als fotograaf

Eloise van Oranje > Den Haag

Jaap Jongbloed > Scheveningen

Eloise en Jaap gaan de uitdaging aan om mooie kiekjes te maken. Aangezien het landschap van Zuid-Afrika wonderschoon is, hebben we alle vertrouwen in deze inwoners! Eloise is nu met name bekend als influencer en Jaap kennen we van televisieprogramma’s zoals ‘Het mooiste meisje van de Klas’.

Het Perfecte Plaatje Op Reis

Bij het programma proberen bekende amateurfotografen mooie plaatjes te schieten. In elke aflevering voeren ze twee verschillende opdrachten uit en de jury kiest welke kandidaten sterk genoeg zijn om naar de volgende aflevering te gaan. Naast Jaap en Eloise doen ook presentator Rick Brandsteder, zanger Rob Dekay, YouTuber Wildebras, presentator Leonie ter Braak, acteur Tatum Dagelet en zanger Numidia el Morabet een gooi naar de winst.

Eerdere winnaars

Het programma wordt gepresenteerd door de Haagse Tijl Beckand en is al jaren een hit. De vorige winnaar van Het Perfecte Plaatje Op Reis was presentator Maurice Lede. Documentairemaker Linda Hakeboom won in januari het laatste seizoen van de reguliere variant. Wil je Jaap en Eloise zien schitteren op beeld? De afleveringen zijn in het voorjaar van 2023 te zien op Videoland.

