Zo scoort Arnhem op het gebied van criminaliteit in Nederland

Noem je Arnhem, dan denk je waarschijnlijk aan bruisende straten en mooie parken. Dat is een belangrijk onderdeel van de stad, maar de gemeente kent ook een andere kant: die van de onderwereld en criminaliteit. In hoeverre is Arnhem kwetsbaar voor criminaliteit?

Volledig scherm © Politie op straat in Arnhem. Foto: Rolf Hensel.

RTL Nieuws onderzocht samen met criminologen welke gemeenten het meest kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Er is bij het onderzoek onder andere gebruikgemaakt van cijfers van de politie, het CBS en Meld Misdaad Anoniem.

Criminaliteit in Arnhem

Ook Arnhem werd onder de loep genomen door de onderzoekers. Het onderdeel waar Arnhem hoog op scoort is wapenhandel. Dat wil zeggen het aantal geregistreerde zaken van bezit van en handel in wapens. Staat Arnhem op de vierde plaats van Nederland wat betreft wapenhandel.

Oplichting, afpersing en bedreiging

Een ander onderdeel dat opvalt in Arnhem zijn inwoners verdacht van een ondermijnend delict zoals oplichting, afpersing en bedreiging. De onderzoekers berekenden per gemeente, in dit geval Arnhem, een percentage inwoners verdacht van het plegen van een ondermijnend delict. Arnhem staat bij deze indicator op de zevende plek van Nederland.

Zo is het onderzoek tot stand gekomen

De redactie van RTL Nieuws heeft elke gemeente getoetst aan twintig indicatoren die het risico op criminaliteit verhogen. De ene factor geeft iets aan over wat er is gesignaleerd in die gemeente (denk aan het aantal veroordeelde drugscriminelen) de ander heeft te maken met omstandigheden van inwoners. Denk hierbij aan het aantal mensen met schulden.

Meer info over het onderzoek zelf lees je hier.

De meest kwetsbare gemeente

Arnhem bij de algehele ranking op plek 5 van alle 344 gemeenten in Nederland. De meest kwetsbare gemeente voor criminaliteit van het land is Heerlen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna vijf procent van alle Heerlense panden in het bezit is van een veroordeelde eigenaar. Daarnaast loopt één op de vijftien jongeren een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Op plek twee staat Kerkrade en Rotterdam sluit de top drie af.

Wat gebeurt er in Arnhem?

Arnhem staat erg hoog op de ranglijst. Wil zien hoe de Arnhemse politie omgaat met criminaliteit? Je leest er meer over in het interview met politieagenten Marloes en Robin. Ook Peter vertelde al eens over zijn werk op de meldkamer van de politie. Het tv-programma Bureau Arnhem kan je terugkijken.

Bron: RTL Nieuws.