Aantal jongeren (tijdelijk) uit vluchtelingenopvang gezet door burgemeester na vechtpartij

Grootste tekenfesti­val ter wereld krijgt Dordtse editie: ‘Tekenen is voor iedereen’

Dordrecht is een nieuw evenement rijker. The Big Draw, een gratis tekenfestival uit Engeland, strijkt in september neer in de stad. Iedereen is welkom om mee te doen. ,,Tekenen is heus niet alleen voor kinderen.’’