COLUMN Blijft lokale omroep nou wél of niet in dat Da Vin­ci-pand?

Of er reden is tot paniek en of er binnenskamers überhaupt van enige paniek sprake is weet ik niet. Wat ik wél weet is dat RTV Dordrecht per 1 oktober officieel geen huurder meer is van het Da Vinci-pand (op het Leerpark) waarin het momenteel gevestigd is.