Pannetje op het vuur vat vlam, woning in Hen­drik-Ido-Am­bacht vol rook

In een flatwoning in Hendrik-Ido-Ambacht is dinsdagavond een pannetje op het vuur in brand gevlogen. Hierbij was er sprake van flinke rookontwikkeling. De bewoonster is voor zover bekend niet gewond geraakt, maar heeft mogelijk wel rook ingeademd. Ambulancepersoneel heeft zich over de vrouw ontfermd.