Bewolkte dag in Papendrecht

Concert at Sea én dichte Haring­vliet­brug lijken garantie voor lange files: ‘Was nu al een hel op de weg’

Fred en Marjon zitten al met hun camper in Zeeland voor Concert at Sea. Zij zijn de drukte voor, maar de kans is groot dat vanwege de afgesloten Haringvlietbrug vele andere festivalbezoekers en overige weggebruikers de komende dagen op onder meer de A16 in een lange file richting het zuiden belanden. ,,Neem extra water mee voor onderweg.’’