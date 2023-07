Bizarre vernieling van gaybrapad: onbekenden draaien tegels ondersteboven

Woede om gestolen AED in Dordrecht: ‘Hoe ziek moet je zijn om dit te doen?’

Een kast met daarin een AED is dit weekeinde opengebroken in Dordrecht. De AED zelf is daarna gestolen. De dader(s) zijn nog spoorloos. ,,Hoe ziek moet je zijn om dit te vernielen en mee te nemen?”