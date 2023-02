Boskalis moet extreem grote en zware palen bodem inslaan voor megawindpark langs Schotse kust

indebuurt.nl Nieuw in Dordrecht! Tjeerd en Maud openen sappenbar Djuuz in de binnenstad

Jip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met ondernemer Tjeerd de Knijf (31). Samen met zijn vrouw Maud (26) opent hij op 1 maart hun spiksplinternieuwe sappenbar Djuuz City Juice Bar op nummer 100 in de Vriesestraat.