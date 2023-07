Dronkenmansrit eindigt tegen verkeersbord op carpoolplaats bij Papendrecht

KANO-ONGELUK FRANKRIJK Omgekomen Ardin (25) was de lolbroek van zijn stamkroeg: ‘Zette hij weer zijn eigen muziek op’

Hij was een graag geziene gast, moest regelmatig vanachter de bar getrokken worden en zorgde altijd voor gezelligheid. De in Frankrijk omgekomen Ardin (25) laat een leegte achter in zijn ‘stamkroeg’ Boerenklaas in Brandwijk. ,,Ons café was zijn café. We zijn er kapot van.’’