Experts Boskalis betrokken bij bluswerk vrachtschip Ameland: ‘Focus ligt op het schip koelen’

Influencer Dutch Performan­te trekt ruim honderd jongeren naar Jamin in Winkelcen­trum Sterren­burg

,,Mag ik een handtekening? Wil je met me op de foto?” Ruim honderd jongeren verzamelden zich maandagmiddag voor de Jamin in Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht. Allemaal hoopten ze een glimp op te vangen van hun internetidool Dutch Performante. ,,Jongens, één voor één. Jullie komen allemaal aan de beurt voor een foto!”, lachte de influencer.