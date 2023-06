Geldzorgen of hulp nodig met de financiën? Deze mensen helpen Papendrechters met hun vragen

Inloophuis voor mensen met dementie opent in Oud-Al­blas

Het Odensehuis in Oud-Alblas, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, wordt vrijdag 2 juni officieel geopend. Het is de vijfde in deze regio. In Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem staat al een Odensehuis.