Lekker weer in Papendrecht vandaag

Mobiele skatebaan in Schellui­nen, volgende week in Nieuwpoort

Als je wilt leren skateboarden, maar een ‘ollie’ niet kunt onderscheiden van een ‘elleboog’, dan moet je zeker even een workshop in Molenlanden volgen. Sinds april toert de gemeente met een mobiel skatepark langs de verschillende dorpen. Woensdagmiddag was dat opgetrokken aan de Commanderijstraat in Schelluinen.