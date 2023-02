Moeder en oma realiseren speeltuin waar ook Dylan (12) op de trampoline kan: ‘Hij kon eerst alleen kijken’

‘Het moet normaal worden dat kinderen in een rolstoel ook kunnen spelen’

Vlakbij haar huis in de Haagse wijk Rond de Energiecentrale ligt de speeltuin de Verademing. Maar daar had Karin Ramaker (48) anderhalf jaar geleden niet veel aan, toen zij met haar gehandicapte neefje van vier naar een ligschommel wilde lopen. Het kind is deels verlamd, hing in haar armen en het mulle zand hielp niet. ‘Dat moet anders’, dacht de Haagse. En dat lukte, na hard werken.

29 maart