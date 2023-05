Nikita’s moedermelksieraden gingen ‘viral’, nu heeft ze iets nieuws: kettingen met daarin cryo-embryo’s

Spierpa­tiënt Guus (9) heeft door medicijn een grotere levensver­wach­ting: ‘Maar leven van alledag blijft pittig’

Voor de 9-jarige Guus Bok uit Schoonrewoerd is het leven als spierpatiënt een stuk verbeterd doordat hij sinds 2018 het medicijn Spinraza krijgt. Maar het leven is nog steeds zwaar voor Guus, zijn moeder Valentine en vader Wim die door rugproblemen met veel pijn ook in een rolstoel is beland. Intussen gloort er een nieuw medicijn dat de spieren van Guus nog sterker kan maken aan de horizon.