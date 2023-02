Papendrecht herdenkt slachtoffers Watersnoodramp op de plek waar de dijk doorbrak

Haar boek was in 2012 een dikke hit, nu maakt Caty er een podcast van: ‘Er wordt nog naar geluisterd ook’

Het boek ‘Blijf Maar’ over verdwenen Dordtse winkels was in 2012 een monsterhit met duizenden verkochte exemplaren. Een decennium later komt schrijfster Caty Kroon met een podcast. ,,Mensen luisteren ernaar in alle uithoeken van de wereld. Echt heel leuk.’’

28 januari