Papendrechtse radeloos nadat babypapegaai Coco wegvloog: ‘Hoop dat hij gaat bedelen om voedsel’

Wie heeft babypapegaai Coco gezien? Zondag vloog hij weg uit een tuin in Papendrecht en sindsdien is haar baasje radeloos. ,,Hij is nog een baby en al twee dagen weg zonder eten. Ik hoop zo dat hij nu bij mensen gaat bedelen om voedsel zodat hij gepakt kan worden.’’