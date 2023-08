Chemours houdt opnieuw voet bij stuk: ‘Altijd gehandeld volgens strenge veilig­heids­pro­to­col­len’

Chemours geeft in antwoorden aan de Tweede Kamer over het gebruik van PFAS andermaal geen duimbreed toe. Het Dordtse chemiebedrijf stelt zich aan de vergunningen te hebben gehouden en informatie over de giftige stoffen te hebben gedeeld.