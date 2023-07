Regenbuien, maar soms ook zon in Papendrecht vandaag

Kleuterjuf Angela (54) geschept door hevig slingeren­de scooterrij­der: 'Hij racete zo hard...’

Wat een rustig fietsritje naar huis moest worden voor kleuterjuf Angela (54), eindigde in een nachtmerrie. Met gebroken kaak, oogkas, neus, rib én een klaplong belandde ze dinsdagavond in het ziekenhuis, nadat een 27-jarige man uit Papendrecht ‘hevig slingerend en dronken’ met zijn scooter tegen Angela aanbotste. ,,We zijn wel even boos, ja.’’