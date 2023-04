Steekspel om 7 ton: hoe juridisch gevecht tussen De Rivierendriesprong en gemeente al jaren voortsleept

Ambacht stopt met warmtenet in nieuwbouw: als gevolg van nieuwe eisen niet meer zinvol

De laatste 445 woningen in de Ambachtse nieuwbouwwijk De Volgerlanden wordt niet meer aangesloten op het nieuwe warmtenet. HVC heeft in die wijk al een warmtenet liggen, maar volgens de gemeente is het als gevolg van nieuwe eisen in het bouwbesluit niet zinvol meer.