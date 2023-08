Deel door brand verwoest bedrijf in Alblasser­dam moet worden gesloopt om rook te stoppen

Omdat er nog steeds rook komt uit het bedrijfsgebouw in Alblasserdam waar zondagmiddag brand uitbrak, houdt de brandweer het pand van Bon Bon Catering & Events nog altijd in de gaten. Het is echter niet veilig om tussen het ingestorte bedrijf te blussen. Dat kan pas als er een deel van wordt gesloopt.