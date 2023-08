Alblasser­dam wil ‘kansrijk praktijkle­ren’ stimuleren en betaalt daarom opleiding tijdens baan bij bedrijf

Werken bij een bedrijf in Alblasserdam en tegelijkertijd een opleiding volgen? Die mogelijkheden zijn er en op 24 augustus is over dit project ‘Kansrijk praktijkleren’ een informatiemiddag in cultureel centrum Landvast.