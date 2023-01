Topman Boskalis dreigt weer met vertrek uit Nederland: ‘Vlag halfstok, maar nog niet gestreken’

Een jaar geleden liet de baggeraar zich al in soortgelijke bewoordingen uit. Het bedrijf vreest vooral dat het kabinet met de nieuwe Wet maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bedrijven met betrokkenheid bij de winning van olie en gas te veel aan banden wil leggen. ,,De kans op vertrek is het afgelopen jaar groter geworden.’’

Boskalis is halverwege de megaklus in Filippijnen: klus naar verwachting eind volgend jaar klaar

Berdowski stelt dat Boskalis veel projecten in verschillende landen heeft. ,,Op ieder moment kan dan bij de rechter worden getoetst of wij een project mogen uitvoeren en dan kan worden gekeken naar mensenrechten of CO2-uitstoot of natuurbehoud.” Hij vindt dat de rechtspositie van Boskalis te onzeker wordt.

Volgens Berdowski is het zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om altijd na te denken wat de beste plaats is voor het bedrijf. ,,Dat is de afgelopen 110 jaar Nederland geweest, maar dat is niet vanzelfsprekend. We houden dat nu serieus tegen het licht. Laat ik zeggen: de vlag hangt halfstok, maar is nog niet gestreken.”