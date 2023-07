Voorspelling: Papendrecht krijgt er tot 2030 dertig woningen bij

Ietsje minder boetes voor hardrijden, bellen en door rood rijden bij verkeers­con­tro­les in Dordrecht

De politie houdt sinds dit jaar extra controles in Dordrecht, na aanhoudende ergernis over verkeersoverlast. Het gaat dan om zaken als hardrijden en agressief rijgedrag. Daarom zijn in de maanden april, mei en juni 18 extra controles gehouden.