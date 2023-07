Vrachtwagen met paardenmest gekanteld op N3, Rijkswaterstaat sluit weg af

Jongeren ontdekken vinyl en daarom opent Erline een heuse platenzaak: ‘Verkoop­cij­fers blijven stijgen’

Vinyl maakt een serieuze comeback en daarmee ook de platenzaak waar muziekliefhebbers soms uren achtereen in de bakken snuffelen. Happy Tunes Records is er een van en wordt gerund door Erline Elstak, al eigenaar van De Vinylloods in Dordrecht. Opvallend veel jongeren lopen er binnen.