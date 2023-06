Bewolkte dag in Peel en Maas

Helenaveen in beeld voor opvang zestien Oekraïense vluchtelin­gen, in vervallen schoolge­bouw

HELENAVEEN - Andere opvangplannen stranden door verzet, maar met het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen maakt Deurne haast. Nu is Helenaveen in beeld voor onderdak van zestien van hen, in de bouwvallige vroegere kleuterschool De Wiek.