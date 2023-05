Dit is hoe de eerste teams uit Peel en Maas dit weekeinde speelden

VAN DE LEZER ‘Help mee, eet de wereld mooier’

Maandag was het de internationale dag van de biodiversiteit. Een belangrijke dag om bij stil te staan, vindt Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie, want de biodiversiteit in Nederland – en elders in de wereld – neemt sterk af. Volgens Dingemans kun je elke dag bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.