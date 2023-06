Enquête: ruim tweeduizend inwoners van Peel en Maas hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

VAN DE LEZER Eindhoven­se ontwerper over haar mode van mest en andere plannen om klimaat vooruit te helpen

Onblusbare bosbranden, verdampte vennen: de klimaatverandering is dagelijks zichtbaar. We moeten toe naar een toekomst waarin mensen, natuur en techniek samenwerken, stelt de Eindhovense filosoof Ingeborg van den Bold. Ze praat donderdag in de bibliotheek van Eindhoven onder andere met kunstenaar Jalila Essaidi, die van mest mode maakt.