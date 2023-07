Fietsster geschept door auto in Koningslust: slachtoffer moet naar ziekenhuis

‘Files van vrachtwa­gens’ geven zorgen in Deurnes hart: ‘Wat als een auto in de parkeerkel­der in brand staat?’

DEURNE – Vrachtwagens die in een straatje in het Deurnese centrum komen laden en lossen, vormen nogal eens een sta-in-de-weg. Bewoners van appartementen daar balen van de trucks, een enkeling maakt zich zorgen over de veiligheid.