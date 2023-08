Airport Weeze kent recordzo­mer met helft meer passagiers

Airport Weeze ziet vergeleken met vorig jaar een groei in het aantal passagiers van bijna 50 procent. De Duitse luchthaven, net over de grens bij Venray, spreekt van een ‘recordzomer’. De luchthaven wordt vanwege zijn ligging net over de grens doorgaans ook veel gebruikt door Nederlanders.